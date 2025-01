Jessica svela come sarebbe andata a finire con Helena se fosse rimasta al Grande Fratello

Jessica Morlacchi, ex concorrente del Grande Fratello ed ex leader dei Gazosa, ha raccontato la sua esperienza al reality show durante un’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo. La cantante ha scelto di abbandonare il programma condotto da Alfonso Signorini dopo un acceso scontro con Helena Prestes.

Jessica parla di Helena dopo il Grande Fratello

Il diverbio con Helena Prestes è iniziato quando Jessica ha richiesto il pane, ma Helena ha rifiutato di passarglielo. Ne è seguita una lite che ha culminato con un gesto estremo da parte di Helena: la modella ha riempito un bollitore d’acqua fredda e lo ha lanciato contro Jessica, seguito dal bollitore stesso. Questo episodio è stato catturato in un video, diventato virale.

Il Grande Fratello ha reagito con sanzioni disciplinari per Helena, Jessica e Ilaria, quest’ultima colpevole di aver aggredito fisicamente Helena. Tutte e tre le concorrenti sono state mandate al televoto d’ufficio per l’eliminazione. Jessica, però, ha deciso di lasciare il programma, ritenendo ingiusto essere trattata allo stesso modo di Helena.

“Ho abbandonato il Grande Fratello con grande dolore,” ha spiegato Jessica a Verissimo. “Non mi è andata giù l’idea di essere stata messa sullo stesso piano di una persona che mi ha tirato un bollitore. So di non essere una santa, ma quello è stato un gesto troppo violento.”

Jessica ha poi descritto il suo rapporto con Helena, ammettendo di aver avuto momenti di tensione, ma anche di dialogo e scherzo. “Se fossi rimasta, forse avremmo fatto pace di nuovo,” ha aggiunto.

La delusione verso Luca Calvani e Amanda Lecciso

Jessica ha espresso delusione anche verso Luca Calvani e Amanda Lecciso. “Da Luca mi sono sentita usata. Pensavo di aver trovato un amico sincero, ma mi ha deluso. Anche Amanda mi aveva avvertito su di lui, ma io credevo nella nostra amicizia.”

Gli attacchi di panico e la perdita del cagnolino

La cantante ha parlato degli attacchi di panico che l’accompagnano sin da giovane età. “Ho iniziato ad avere attacchi di panico durante la mia carriera con i Gazosa. Oggi ne ho avuto uno mentre ero sul treno. Ho perso il mio cagnolino mentre ero nella Casa del Grande Fratello, e non ho ancora metabolizzato la sua perdita.”

Il chiarimento con Memo Remigi

Jessica ha infine parlato dello scandalo con Memo Remigi, che le aveva toccato il fondoschiena. “Ci siamo chiariti privatamente e ho deciso di perdonarlo. Non c’è motivo di continuare a essere arrabbiati.”

Jessica ha concluso l’intervista dicendo: “Sono severa con me stessa e non accetto quello che ho visto. Non dovevo cadere nella trappola, e sono molto arrabbiata con me stessa per come sono andate le cose al Grande Fratello.”