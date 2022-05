Jeremias Rodriguez, ospite di Silvia Toffanin, ha parlato del suo segreto, svelando di avere avuto dei problemi con la droga: “Ho toccato il fondo, Deborah mi ha salvato”. L’ex naufrago dell‘Isola dei Famosi, ospite a Verissimo con papà Gustavo, ha rivelato alcuni retroscena.

Io non vado fiero della vita che ho fatto in passato. Ho toccato il fondo e ho capito che dovevo dire basta, che non potevo continuare questa vita. Sono stati tre anni difficili in cui sono sparito per sistemare me stesso.

Non voglio entrare in profondità, non voglio continuare a parlare di cose che sono passate. Oggi non sono più una vittima, ma non è stata semplice la vita che ho fatto. In quel momento mi facevo schifo, soffrivo di depressione, non volevo neanche uscire di casa. Ho fatto uso anche di droga. Non vado fiero del mio passato, l’ho detto anche all’Isola.

Non siamo tutti uguali, io ho accettato di non essere tagliato per questo lavoro. Ho provato, come avrebbe fatto qualunque altro ragazzo nella mia situazione. Lascio quindi il palcoscenico a Belen e Cecilia.