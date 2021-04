Iva Zanicchi, opinionista de L’Isola dei Famosi con Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini, in attesa di tornare in onda questa sera, tra le pagine dell’ultimo numero di Nuovo si lascia andare ad una inaspettata dichiarazione sul maschio “fluido” in stile Damiano dei Maneskin.

Iva Zanicchi, rivelazione inaspettata su Damiano dei Maneskin

Attratta da un uomo sessualmente ambiguo come Damiano dei Maneskin? Sono sincera: a me piace l’uomo inequivocabilmente maschio, dominante in campo sessuale e che magari puzzi un po’. Insomma, sono un tipo alla Lady Chatterley, la protagonista del famoso libro di David Herbert Lawrence, considerato un classico dell’erotismo: per amante lei non scelse un lord, ma un rude guardiacaccia. Quindi i tipi truccati e profumati non mi inducono in tentazione: ci vuole altro per emozionare una vecchia signora come me.

In ultimo, Iva Zanicchi parla del suo nuovo ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi, svelando come si trova con Ilary Blasi e Tommaso Zorzi:

Ilary è una donna simpatica e molto semplice. A fine puntata, con le scarpe in mano, sfilate in fretta per il mal di piedi, viene a salutarmi: un gesto emblematico della sua indole, affettuosa e genuina. Tommaso è stato una sorpresa in quanto, dopo la vittoria al Grande Fratello Vip, me lo aspettavo un po’ arrogante. Invece, fuori da quel contesto, si rivela un ragazzo educato.