Vera Gemma ospite de Il Punto Z, ha parlato dei naufraghi de L’Isola dei Famosi, stilando la lista dei concorrenti peggiori di questa edizione particolarmente priva di dinamiche interessanti.

Isola dei Famosi: Vera Gemma fa la lista dei concorrenti peggiori

Dobbiamo parlare di quei quattro scappati di casa? – si legge su Novella 2000 – Togliermi dei sassolini? Guarda, me li sono tolti tutti! Poi io non volevo essere cattiva, però ho detto sempre quello che pensavo.

Poi Vera Gemma parte con la sua personale lista dei peggiori:

Valentina Persia la trovo un pochino arrogante, vagamente volgare. Non amo questa romanità ostentata e questo voler fare la comica a tutti i costi. Con le facce, le cose. A volte mi fa ridere, altre no. Più no che sì. Angela Melillo l’ho sempre detto che la trovo noiosa, politically correct. Questa convinzione che un reality funziona se tutti vanno d’accordo. Quindi non hanno capito proprio un c***o di reality! Proprio lo spirito sbagliato. Io cercavo disperatamente di farle capire che non era possibile pensare che là dove c’è pace il reality funziona. Le dicevo di lasciarci liberi di litigare, di avere simpatie o antipatie. A lei diceva che dispiaceva. Quando io e Awed ci siamo isolati era venuta lì a cercare disperatamente di farci reintegrare nel gruppo, ma non funziona così. Gilles Rocca? Lui un po’ arrogante e un po’ bipolare, secondo me. Poi alla fine ha una parte bella e si fa voler bene e ti disarma. Perché anche adesso che è tornato ci vado d’accordo. Comunque ha tirato fuori quella parte più bella.

Anche Jeda interviene