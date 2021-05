Vera Gemma, grande personaggio di questa Isola dei Famosi, ha fatto anche ieri il suo ingresso in studio con un nuovo outfit sorprendente e nel corso della puntata ha avuto anche modo di togliersi un bel sassolino dalle scarpe replicando direttamente a Cecilia Rodriguez, fidanzata del naufrago Ignazio Moser (ma ieri non presente in puntata).

Vera Gemma sgama Cecilia Rodriguez e lancia una stoccata

Alla domanda su chi preferisse tra Ignazio Moser e Isolde Kostner, chiamati a cimentarsi nella difficile prova in apnea, Vera Gemma non ha avuto dubbi sul nome da avanzare ma soprattutto ha voluto sferrare una frecciatina niente male alla fidanzata di Ignazio, Cecilia Rodriguez.

A Vera, infatti, non è affatto andata giù la gaffe che l’argentina ha fatto durante la sua recente ospitata al programma di Tommaso Zorzi, Il Punto Z ed ha quindi commentato:

Io tifo per Isolde. Perché la fidanzata di quello (Ignazio, ndr) ha detto che sono brutta. Chi? Cecilia Rodriguez, ha detto che sono una brutta donna. A questo punto sono contro la famiglia.

Tommaso Zorzi allora è rimasto incredulo di fronte a tali affermazioni asserendo: “No amore impossibile, altrimenti l’avrei bacchettata”. Eppure sì, Vera Gemma non sbaglia un colpo neppure questa volta.

Cecilia Rodriguez, infatti, avrebbe commesso la spiacevole gaffe proprio nel corso di una puntata del programma di Zorzi durante la quale, parlando proprio di Vera Gemma e della presunta paura di un corteggiamento sull’Isola da parte di Ignazio aveva replicato:

Beh, lui se n’è fatte così tante brutte… No, non volevo dire brutte! Volevo dire che è stato con delle ragazze più mature di lui.