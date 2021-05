Maurizio Costanzo, nel corso di una diretta Facebook con Il Fatto Quotidiano, ha svelato secondo lui per quale motivo l’Isola dei Famosi quest’anno non funziona bene come il Grande Fratello Vip.

Isola dei Famosi, Costanzo svela perché il programma non funziona

Grande Fratello Vip è andato meglio dell’Isola. C’è un problema: non si può chiamare Isola dei Famosi e poi non lo sono. Bisogna chiamarla Isola. GF è andato bene, questo meno bene perché se alla sera devo dire “quello chi è? questo chi é?”… non può essere Isola dei Famosi. I più famosi sono la Blasi, la Zanicchi, la Lamborghini e Zorzi che sono sulla terraferma. Non possono bastare, è quello il problema. Il Grande Fratello aveva dei personaggi dentro come Zorzi, Pretelli, Oppini che infatti sono venuti fuori. I reality hanno senso se ci metti dentro cose.

Maurizio Costanzo ha parlato pure della crisi di X Factor e il successo di Amici di Maria:

Azzardo una cosa. Probabilmente perché X Factor cerca il fenomeno. Amici cerca la normalità, saper ballare e cantare. Non il fenomeno, non il baraccone. Il baraccone non funziona più in televisione, dobbiamo rendercene conto.

E su Fedez, la Rai e il Concertone ha detto: