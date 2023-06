Filippo Bisciglia lancia tutto l’arco dopo l’eliminazione di Pamela Camassa durante la finale de L’Isola dei Famosi 2023 andata in onda lunedì 19 giugno.

Come ben sapete il vincitore di questa Isola decisamente sottotono è stato Marco Mazzoli (sì, avete capito bene… ha vinto colui che, nel 2023, ancora definisce “donna” un uomo gay e l’ha detto in diretta TV).

Filippo Bisciglia, dopo l’eliminazione di Pamela (che si è classificata in quarta posizione e tutti noi sappiamo quanto – invece – meritasse il podio), ha fatto un video che potete trovare in apertura e chiusura del nostro articolo, polemizzando sulla faccenda:

Successivamente Bisciglia ha cancellato il video ma, come vi scrivevo, potete reperirlo in apertura e chiusura del nostro articolo: fateci sapere cosa ne pensate.

Oggi è il giorno della finale dell’Isola dei Famosi. Sai perché dovresti vincere tu? Proprio perché non ti sei mai sentita tale, sia sull’isola, ma soprattutto nella vita di tutti i giorni. Sei semplice, buona, vera e sempre coerente. Non proprio come me.

È vero ogni tanto hai fatto delle facce un po’ scocciate, proprio come quando lascio i piatti da lavare nel lavandino. Ma sei umana anche tu. Sottolineo che è pur sempre un gioco, ci mancherebbe, ma sfido chiunque a sopportare tutto ciò che avete sopportato voi, fame, sonno, stanchezza, mosquitos.