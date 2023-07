Luca Vetrone dopo l’Isola dei Famosi è stato lasciato dalla fidanzata? Secondo una insider di Deianira, l’influencer sarebbe nuovamente single perché la sua dolce metà si sarebbe innamorata di una donna.

Io sono di Rimini ma vado spesso a Riccione dove vive mia cugina e lei conosce molto bene una cara amica dell’ex fidanzata di Luca Vetrone, quello che ha fatto l’Isola dei Famosi. Praticamente mi ha detto che lei dopo essere stata con lui si è messa con una donna. Dice che lo ha lasciato per questo. Boh, non so se è vero però mi hanno detto questa cosa e ho pensato di dirtela.

Naturalmente non c’è nulla di male, siamo nel 2023! Però fa strano pensare che uno così bello e prestante, venga lasciato per una donna. Ma so che lui poverino ci è rimasto molto male per questa cosa.