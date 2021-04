Elisa Isoardi è stata la protagonista di questa settima puntata de L’Isola dei Famosi. Dopo lo scontro con Tommaso Zorzi e il mancato salvataggio nella catena, la conduttrice è stata eliminata perché il pubblico ha preferito far restare in gioco Andrea Cerioli.

Elisa Isoardi battibecca con Zorzi e il web non perdona: la frecciatina di Stefania Orlando

Dopo lo scontro tra Elisa Isoardi e Tommaso Zorzi, sulla questione è intervenuta Stefania Orlando che ha lanciato una frecciatina alla conduttrice.

L’opinionista de L’Isola dopo il faccia a faccia ha fatto il tifo per lei in sfida contro Cerioli. Troppo tardi. Il pubblico non l’ha perdonata per l’affronto iniziale consacrandola all’eliminazione.

Per fortuna la Isoardi è rimasta e lotterà con le unghie e con i denti sull’isola delle donne al fianco di Miryea e Vera Gemma.

Ed intanto il televoto continua ad eliminare i veri pezzi da novanta di un programma che fa acqua da tutte le parti e viene alimentato dalle faide tra fan che non hanno ancora dimenticato il Grande Fratello Vip.