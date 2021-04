Anche Elisa Isoardi, attuale naufraga dell’Isola dei Famosi, ha avuto per lungo tempo il suo stalker. L’uomo, un sessantenne siciliano, tale Riccardo Matacena, era solito presentarsi con regali e lettere spacciandosi per il suo compagno: “Sono il fidanzato di Elisa Isoardi, sono passato a salutarla”. Come scrive il quotidiano Il Messaggero è quello che è accaduto per lunghi mesi rendendo la vita dei condomini e del portiere del palazzo quasi impossibile.

Elisa Isoardi e lo stalker: un palazzo sotto scacco

Lo stalker di Elisa Isoardi era letteralmente ossessionato da lei e dopo essersi accertato di dove vivesse era riuscito a tenere sotto scacco l’intero condominio. Peccato però che le persecuzioni del siciliano si siano ben presto allargate fino a condomini e portiere, ritenuti colpevoli di volerlo allontanare dalla sua amata.

Ora lo stalker della conduttrice rischia il processo bis non solo per le persecuzioni riservate alla stessa Isoardi, ma anche per quelle al portiere che per mesi ha tentato di bloccarlo. Scrive Il Messaggero:

L’atto di richiesta di rinvio a giudizio per stalking è stato appena firmato. E contesta a Matacena di aver molestato e minacciato il portiere dello stabile di via del Pinturicchio «con continui e asfissianti tentativi di accesso nello stabile per ricercare Elisa Isoardi lasciando all’ingresso di un appartamento lettere per lei». Fino ad aggredirlo.

Già in passato gli stessi condomini, preoccupati, si erano rivolti alle forze dell’ordine per tenere a bada l’intruso e la stessa amministratrice aveva commentato:

Gli inquilini sono ormai terrorizzati.

La stessa Elisa Isoardi si era sfogata con gli investigatori: