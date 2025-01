Isobel di Amici si è fidanzata con un tronista di Uomini e Donne? Spunta una foto sospetta

L’aria di cambiamento sembra soffiare nella vita di Isobel Kinnear, ballerina australiana resa celebre dal talent show Amici di Maria De Filippi. Dopo la fine della relazione con Cricca, cantante conosciuto nella Casetta di Amici, Isobel avrebbe trovato un nuovo amore. Gli indizi arrivano dai social, dove uno scambio di like e una foto sospetta hanno fatto drizzare le antenne ai fan.

Federico Nicotera è il nuovo fidanzato di Isobel Kinnear?

Il nuovo protagonista della scena amorosa sembrerebbe essere Federico Nicotera, ex tronista di Uomini e Donne. In un carosello pubblicato da Isobel su Instagram, si vede la ballerina mano nella mano con un uomo che gli utenti hanno subito identificato come Federico, così come riportano le colleghe di Isa&Chia.

L’ex volto del dating show ha suscitato ulteriori sospetti dopo che i follower hanno notato che entrambi si seguono e si scambiano like sotto le rispettive foto.

Il web impazzisce: la mamma di Federico segue Isobel

L’indizio più significativo arriva dalla mamma di Federico, che ha iniziato a seguire Isobel su Instagram, un segnale che non è sfuggito al popolo del web, sempre attento a ogni dettaglio. Questa mossa ha alimentato le voci di una possibile relazione tra i due.

Dopo un anno di alti e bassi con Cricca, la relazione tra Isobel e il cantante si è conclusa definitivamente a gennaio 2024. La notizia era stata confermata dallo stesso Cricca tramite uno sfogo su Instagram.

Dal canto suo, Federico ha chiuso la sua storia con Carola Carpanelli a giugno 2023, lasciando i fan sorpresi. Dopo alcune voci di una frequentazione con Veronica Rimondi, prontamente smentite, Federico ha rivelato di aver avuto una breve relazione con una donna misteriosa.

I fan sono in attesa di ulteriori sviluppi su questa possibile nuova coppia. Isobel e Federico non hanno ancora confermato nulla ufficialmente, ma i segnali sembrano chiari. Sarà davvero amore o solo una semplice amicizia? Solo il tempo potrà dirlo.