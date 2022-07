Ilary e Totti, la figlia Chanel verso un programma TV? Ecco cosa c’è di vero

Dopo la separazione ufficiale di Ilary Blasi e Francesco Totti, le indiscrezioni ed i colpi di scena hanno riempito i siti e le pagine Instagram, tirando in ballo anche i figli. Tra le ultime indiscrezioni, si parla di Chanel prossima protagonista de Il Collegio.

Ilary e Totti, la figlia Chanel protagonista de Il Collegio?

Chanel Totti nella prossima edizione de Il Collegio? La notizia è diventata virale su TikTok ma si tratterebbe solo di una fake news, così come rivelano i colleghi di Webboh:

Recentemente, il canale youtube de Il Collegio ha postato due video con i 20 ipotetici partecipanti. Nella lista è comparsa proprio la figlia del calciatore e della conduttrice, il cui nome ha scaturito non poche perplessità. Anche altre pagine dedicate al Collegio hanno rilanciato la notizia. Ma, come prevedibile, questa notizia è una fake news. A smentire la partecipazione di Chanel al programma è stata una semplice coincidenza di avvenimenti. Pochi giorni fa, il sito web Anagni ha reso nota una foto inedita che ritrae i collegiali pronti a varcare la soglia del Convitto. Secondo l’ipotesi di molte pagine, Chanel doveva essere con loro, ma non è stato così. Ieri la ragazza ha pubblicato un video sul suo account TikTok direttamente dall’aeroporto, pronta a volare verso la Tanzania assieme alla sorellina e alla madre Ilary. Questo ci dà la conferma al 100% del fatto che Chanel non sia all’interno del Collegio di Anagni per le riprese del programma.

Nino Frassica al posto di Giancarlo Magalli

Già nel corso della presentazione dei palinsesti Rai a fine giugno si era parlato dell’addio di Giancarlo Magalli a Il Collegio. Ora è ufficiale: TV Sorrisi e Canzoni ha confermato che a fare da voce narrante per la nuova stagione del docu reality di Rai2 sarà nientemeno che Nino Frassica.

La settima edizione andrà in onda a partire dal 27 settembre, sempre in prima serata. Per otto puntate i ragazzi dovranno immergersi nel 1958.