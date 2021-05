Ilary Blasi e lo spoiler in diretta all’Isola: naufraghi fanno finta di niente?

Esattamente come accaduto qualche anno fa a Mara Venier, questa volta è successo direttamente a Ilary Blasi incappare nella stessa gaffe. La conduttrice, nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, infatti, si è lasciata sfuggire uno spoiler di fronte al quale i naufraghi non hanno fatto una piega, probabilmente fingendo di non aver sentito.

Ilary Blasi e lo spoiler su Playa Imboscatissima

Alcuni problemi tecnici registrati ieri sera hanno portato ad un piccolo cambio della scaletta in corsa durante il quale Ilary Blasi si è collegata con Beatrice, ormai fiera abitante di Playa Imboscatissima. Un’incursione veloce prima di tornarre da Valentina Persia e Rosaria Cannavò pronte a cimentarsi in una prova lampo.

A pochissimi secondi dall’inizio però, Rosaria si è lasciata andare facendosi travolgere dalla colata di fango e mettendo così fine alla prova vinta dalla Persia. A quel punto la Blasi si è sfogata rendendosi protagonista, suo malgrado, di uno spoiler:

Rosaria ma ce lo potevi dì subito! Siamo andati in pubblicità e poi su Playa Imboscatissima e tu sei durata 5 secondi!

Valentina Persia non ha fatto una piega ma ha subito dato sfoggio della sua grande forza nelle braccia. Avrà fatto suo lo spoiler e finto di non aver sentito nulla di anomalo?

