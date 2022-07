Ignazio Moser ha festeggiato da poco 30 anni. Intervistato tra le pagine di Chi Magazine, ha parlato del suo rapporto con Cecilia Rodriguez, svelando di voler creare una famiglia con lei: “A ottobre saranno cinque anni che stiamo insieme”, racconta l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Moser parla anche del periodo di allontanamento “che oggi consideriamo la prova della nostra capacità di superare anche i momenti difficili e ormai non abbiamo dubbi sul nostro amore, è sufficientemente solido per fare questo passo”.

Poi aggiunge:

Siamo nati e cresciuti sotto i riflettori, sappiamo che cosa comporta e sappiamo anche che è quest’attenzione mediatica che ci dà da lavorare. Ma di sicuro non fingiamo di stare bene insieme per interesse. Al di là di quello che il pubblico si aspetta da noi, credo che siamo riusciti a trovare un equilibrio tra quello di personale che mostriamo di noi e la nostra microsfera intima, dove ci siamo noi e basta. È la nostra forza.

Cecilia e Ignazio si sono conosciuti al Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi e, proprio per questo motivo, ha commentato pure la separazione da Totti:

Li conosco e ho molta stima di entrambi. Prendere una decisione così dopo quasi 20 anni di matrimonio e tre figli non sarà stato facile. Avranno avuto le loro buone ragioni. Mi auguro che trovino di nuovo la felicità, perché alla fine di questo si tratta. Non mi piace mettermi in mezzo alle storie altrui, so quanto sia fastidioso.