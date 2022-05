Ida Platano, ospite di Verissimo da Silvia Toffanin, ha parlato del suo amore per Riccardo Guarnieri (l’intervista è stata registrata prima dell’ultima registrazione di Uomini e Donne andata in onda).

Ida Platano: “Per Riccardo amore immenso”, ma Guarnieri è stato beccato con un’altra

Con Riccardo è stato un colpo di fulmine, avevo conosciuto altri due uomini in quel periodo, Sossio e Angelo, ma dopo poco tempo ho subito deciso di continuare solo con lui perché è stato proprio un colpo di fulmine. Quando la nostra storia è finita mi sembrava come se avessi raccolto la mia anima da terra e me la fossi rimessa dentro, non avevo mai sofferto così tanto – perché comunque il matrimonio è stato per me un fallimento – ma così tanto per amore, no. Per questo dico che con Riccardo è stata una cosa diversa, un sentimento che cresce, si evolve, si coltiva, e diventava sempre più grande, sempre più immenso. Cosa provo oggi per lui? Non è amore, è amore immenso.

Riccardo Guarnieri è ancora innamorato? La risposta di Ida è incerta:

Non ti so rispondere, non lo so. Secondo me lui è tanto orgoglioso, tanto orgoglioso, ma penso di sì, penso proprio di sì. A cena da soli abbiamo parlato tanto, sembrava come il primo incontro, ci guardavamo negli occhi, ci siamo anche toccati… non c’è stato un bacio ma spero che ci sarà.

Quel bacio arriverà presto? Visto come si sono svolte le ultime dinamiche durante Uomini e Donne, al momento non sembrerebbe poi così vicino…

Riccardo appena ha visto Ida su Canale 5, ha cliccato immediatamente “like” al post di Verissimo.

Riccardo beccato con una donna: la segnalazione

Nel frattempo Riccardo Guarnieri, così come segnala Amedeo Venza, sarebbe stato beccato in giro per Bari con una misteriosa donna con i capelli lunghi e neri (tra loro nessun atteggiamento compromettente quindi potrebbe essere un’amica).

