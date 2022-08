Che fine hanno fatto I Soliti Idioti? “Separati per 7 anni”: Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio spiegano perché e tornano in tv

Che fine hanno fatto I soliti idioti? Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio da sette anni non hanno più formato un duo ma soprattutto non sono stati più amici. Dopo la loro formazione nel 2009, I soliti idioti spopolarono letteralmente tra serie tv, film, apparizioni televisive fino al 2015, diventando a tutti gli effetti un fenomeno cult. Poi la separazione che, oggi lo sappiamo, è avvenuta in modo alquanto brusco.

I Soliti Idioti tornano insieme dopo 7 anni: ecco il perché della separazione

Se è vero che certi amori non finiscono, lo stesso vale anche per il duo comico I soliti idioti, che dopo un giro immenso sono pronti a tornare insieme in tv. Ma prima del loro ritorno ufficiale, Mandelli e Biggio si sono raccontati in una intervista al Corriere della Sera, nel corso della quale hanno svelato il motivo della loro separazione. Ad aprire le danze è stato Mandelli:

Per un po’ di anni abbiamo avuto bisogno di mettere a maggese il nostro rapporto, che era prima di tutto di amicizia. Lavoravamo assieme ed eravamo migliori amici: un’intesa fantastica. Dopo quella grande popolarità, siamo andati in burn out.

Ad aggiungere maggiori dettagli ci ha pensato Biggio:

Ci siamo separati bruscamente, lasciati male, proprio come succede nelle storie d’amore. In questi anni non ci siamo più sentiti, niente vie di mezzo: ognuno coi suoi giri… ma ripensavo spesso alle nostre dinamiche.

Poi si sono ritrovati ed è tornata la magia. Entrambi sono stati contattati, separatamente, per fare una pubblicità come Soliti idioti ed hanno accettato. Mandelli ha svelato:

Abbiamo ritrovato subito la vecchia sintonia, anche se all’inizio avevamo un po’ paura nell’affrontare certi argomenti delicati, quelli che avevano portato alla rottura.

A fargli eco è stato Biggio:

Dopo poco però ci siamo aperti e detti veramente tutto. Lì ci siamo abbracciati, proprio piangendo. La cosa più importante di tutte era quel momento.

Adesso dunque sono pronti a tornare con una nuova serie anche se ancora starebbero valutando dove farla uscire. Mentre mettono insieme le loro idee – e sono tante! – ci svelano che per la serie dovremo attendere il 2023. Ovviamente con Ruggero e Gianluca.