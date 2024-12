“Ho conosciuto il guru della moda”, nuova bomba su Lorenzo: parla ex vippone

Biagio D’Anelli, intervenendo sui social, ha svelato un dettaglio curioso sul passato di Lorenzo. Secondo l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Spolverato avrebbe avuto una frequentazione con un misterioso “guru della moda”.

“La mamma di Shaila ha ragione”, Lorenzo: spunta ancora il guru della moda

A sostegno della sua affermazione, D’Anelli ha lanciato una frecciata ironica: “Caro Lorenzo Spolverato, la mamma di Shaila aveva ragione… ho conosciuto personalmente il ‘guru della moda’. Tieniti pronto… P.S.: ho visto la foto di te che gli reggi la borsa, che cavaliere!”.



Il commento, volutamente provocatorio, ha immediatamente sollevato curiosità tra i fan del reality, alimentando speculazioni sul passato di Lorenzo e sui rapporti tra lui e la famiglia di Shaila.

Lorenzo e Shaila: la coppia resisterà al gossip?

Lorenzo e Shaila sembrano molto uniti all’interno della Casa, nonostante il rapporto tra loro sia già stato oggetto di discussione. La mamma della ballerina, infatti, aveva espresso perplessità sul fidanzato, un’opinione che, a quanto pare, trova ora eco nelle parole di Biagio D’Anelli.

Resta da capire come Lorenzo risponderà a queste accuse e se l’ombra del presunto “guru della moda” minerà la sua serenità e quella del rapporto con Shaila.

Il Grande Fratello e i suoi intrecci

Il reality si conferma ancora una volta una fucina di intrecci e indiscrezioni, capace di catturare l’attenzione degli spettatori. Tra storie d’amore e gossip pungenti, il cammino di Lorenzo Spolverato nella Casa si preannuncia sempre più movimentato.

La scheda di Lorenzo

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.