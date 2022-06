Guendalina Tavassi, ospite di Casa Chi, ha parlato dell’intesa tra Mercedesz Henger e il fratello Edoardo, attuali naufraghi dell’Isola dei Famosi verso le battute finali (l’appuntamento conclusivo è fissato per il prossimo 27 giugno).

Cosa farebbe Guendalina se Mercedesz si presentasse ad un pranzo di famiglia portando del gelato? “Devo essere contenta, perché mio fratello rischia di rimanere single a vita”, ha affermato la Tavassi.

Poi ha aggiunto:

A questo punto accetterò il gelato con tutto il pacchetto Mercedesz! Che poi alla fine sono carini. Io sono sempre preoccupata per Edoardo, ha preso tante cantonate, un po’ cerco sempre di preservarlo.

La finale perfetta dell’Isola dei Famosi, secondo Guendalina, è composta da: Edoardo, Nicolas, Carmen e Mercedesz.

E, proprio in merito ai concorrenti, ha espresso il suo pensiero su Estefania Bernal e Nick Luciani:

Estefania stava sulle scatole penso pure alle sue amiche. Cercavamo di buttarla fuori e niente, perseverava. Poi lì è difficile andar via, ho sempre pensato cosa devono fare i concorrenti per andare via da quest’Isola? Perché venivano sempre rimbalzati da una playa all’altra. Estefania nel gioco è falsa e calcolatrice.

Nick? Ha cominciato a uscire fuori negativamente. Di punto in bianco. Dopo l’infermeria è diventato un’altra persona, non lo riconosco!