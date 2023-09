Greta Rossetti e Mirko Brunetti si sono lasciati. A quanto pare l’ex tentatrice di Temptation Island avrebbe scoperto che il suo fidanzato avrebbe sempre sentito Perla Vatiero.

“Storia giunta al capolinea per Greta e Mirko! Lei l’ha bloccato ovunque e da fonti vicine pare abbia scoperto che Mirko non ha mai smesso di sentire Perla”, scrive Amedeo Venza tramite il suo profilo ufficiale di Instagram.

A quanto pare anche Perla e Igor si sarebbero già lasciati: la ex coppia tornerà insieme dopo la forte crisi, la rottura e il tentativo di rifarsi una vita con un’altra persona?

La coppia stava già facendo discutere da giorni dopo un evento della Fashion Week a Milano.

Secondo quanto rivela Greta, Mirko e Perla si sarebbero trovati allo stesso evento ma il fidanzato le avrebbe raccontato delle bugie svelando di non aver nemmeno salutato la sua ex.

Dopo alcune ore di silenzio il ragazzo si è spiegato sul suo profilo ufficiale di Instagram:

Ragazze/i eccomi. Mi sono preso del tempo perché è una situazione che non mi fa stare bene, anzi ci sto di me*da e la mia priorità era chiarire la situazione con Greta e farle capire la semplicità della dinamica di quanto accaduto. Sempre per Greta, mi sono accertato di non andare all’evento nello stesso orario di Perla proprio per evitare fraintendimenti e gossip ma non avrei mai immaginato di dover giustificare niente del genere.

Se questo basta per creare dubbi su di me, dopo che ho acconsentito a cene ed uscite con EX ed averla comunque difesa a mie spese, va benissimo ma ancora una volta sento di poter andare a testa alta. Apro e chiudo parentesi, la storia con Perla è finita insieme a Temptation Island. Chiunque voglia alimentare altro, sappiate che lo fa in malafede e perché fa comodo così.