Gli ex protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island 2023 continuano a far parlare di sé. Il programma ha portato alla conclusione di alcune relazioni e alla nascita di nuove coppie, tra cui quella tra Mirko Brunetti, entrato nel reality con Perla Vatiero, e Greta Rossetti, sua tentatrice.

Greta e Mirko: lei ha paura di un ritorno di fiamma con Perla?

Mirko e Perla si sono detti innamoratissimi l’uno dell’altra e soprattutto dopo pochi giorni dalla loro uscita dal villaggio hanno deciso di farsi un tatuaggio di coppia per immortalare per sempre la nascita del loro nuovo amore.

A quanto pare inoltre sarebbero già avvenute anche le presentazioni in famiglia. Poco male per Perla che, di contro, avrebbe iniziato una frequentazione con il suo tentatore Igor, lanciando al tempo stesso qualche frecciatina al suo ex.

Ma cosa pensa invece Greta di Perla? Ha forse paura che Mirko possa riavvicinarsi alla sua ex? Una domanda che le è stata posta da un utente ed alla quale l’ex tentatrice ha prontamente dato la sua risposta:

Ragazzi io non ho paura assolutamente di niente. Io sono molto sicura di me e sono sicura di quello che do e ricevo. Non l’ho mai pensato minimamente. Lui è bravissimo a non farmelo pensare nemmeno per mezzo secondo… Quindi basta, vivo il momento. Sono felice, siamo felicissimi e stiamo benissimo. Perché dovrei pensare una cosa del genere?

Nulla, dunque, al momento sembrerebbe disturbare la nascente storia tra Greta e Mirko.