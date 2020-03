Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto: “Coronavirus? Solo gli anziani”

Paola Di Benedetto parla del Coronavirus e la spara grossa. Il Grande Fratello Vip chiuderà in anticipo rispetto al previsto. Ed infatti, il prossimo 8 aprile il reality show condotto da Alfonso Signorini chiuderà i battenti per via dell’emergenza che sta mettendo in ginocchio il mondo intero.

Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto: “Coronavirus colpisce solo gli anziani”, bufera web

Alfonso Signorini, nonostante i “vipponi” siano chiusi dentro la Casa del Grande Fratello Vip, continua ad aggiornarli costantemente su ciò che accade nel mondo con il Coronavirus, facendoli avere dei contatti telefonici anche con i parenti per poterli tranquillizzare.

Nelle ultime ore, però, gli spettatori che seguono continuamente il programma anche in diretta live hanno segnalato alcune dichiarazioni inopportune di Paola Di Benedetto sul Coronavirus.

Secondo la ex Madre Natura, la pandemia colpirebbe solamente gli anziani. “Il fatto che Paola Di Benedetto non sappia cosa realmente sta accadendo non la giustifica per la sua affermazione. È una cretina, bella che non balla, lei si che deve stare a casa”, ha tuonato un utente si Twitter.

E ancora: “Paola chiudi quella bocca per favore. Grazie!”, “Quindi secondo Paola menomale che il virus prende già nonni che non stanno bene. Non hai capito un ca..o”, “Comunque vorrei fare i complimenti a Paola Di Benedetto. Anche in questa situazione non ha capito un emerito ca..o e sta sparando stro…te a non finire”, “Ma vogliamo continuare ancora con questa storia delle poche informazioni? Io penso che siano stati abbastanza chiari sul fatto che non colpisce solo anziani, sia quando lo disse Cucuzza sia da come parla Signorini”.

Nonostante la maggior parte degli utenti abbia puntato il dito contro Paola Di Benedetto, alcuni la difendono affermando che, secondo loro, il Grande Fratello Vip non avrebbe dato le giuste informazioni sul Coronavirus, facendogli affrontare la pandemia forse in maniera superficiale.