Come ben sapete quest’anno la diretta del Grande Fratello si chiude alle 3 per riaprirsi alle 9 del mattino. A quanto pare stanotte, tra una confessione e l’altra emersa in Casa oggi, uno scherzo ha fatto infuriare tutti.

I concorrenti del reality show dividono tutti la stessa camera da letto e, proprio per questo motivo, se qualcuno durante la notte fa rumore, per forza di cose sveglia anche il resto degli inquilini.

A quanto pare Grecia avrebbe fatto uno scherzo svegliando tutti i concorrenti e provocando numerose lamentele da parte di Alex, Lorenzo e Angelica che ha affermato:

Mi ero appena addormentata, sono cose che danno fastidio a tutti. Se uno arriva e fa lo scherzo urlando…

Poi Angelica ha aggiunto:

Lei era sveglia. Ha visto che c’erano Leti e Rosy che camminavano in punta di piedi. E lei credeva volessero farle uno scherzo. Però camminavano così per vedere se lei dormiva e stavano andando da Anita. Ma non per fare lo scherzo, ma non per fare confusione. E quindi ha fatto lo scherzo.

Questo scherzo ha anche generato il malumore di Letizia, scoppiata a piangere in Casa perché Grecia le avrebbe scaricato tutte le responsabilità.

no vi giuro loro traumatizzati da uno scherzo, con tanto di regola del silenzio in camera da lettopic.twitter.com/bdHmlppDzb — Paola. (@Iperborea_) September 17, 2023

no praticamente noi ci siamo persi la topazia che stava fingendo di dormire e poi è saltata in aria facendo saltare in aria pure letizia che si era avvicinata e tutti gli altri che si sono svegliati, boh, il senso del reality persopic.twitter.com/GTKnI5vd9a — Paola. (@Iperborea_) September 17, 2023

praticamente grecia ha visto alzarsi letizia, anita, samira e rosy, ha pensato volessero fare uno scherzo e le ha fatte spaventare. Si sono svegliati tutti e alcuni sono neri per questa cosa e ora il marciatore vuole fare una riunione per chiedere di non dar fastidio la notte 😭 pic.twitter.com/R8CKSimL8U — Paola. (@Iperborea_) September 17, 2023