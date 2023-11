Grande Fratello, ecco quando andrà in onda: spunta l’ipotesi Capodanno, cosa si è deciso

Il Grande Fratello conquista il sabato sera? Vediamo cosa hanno deciso in quel di Mediaset visto il palinsesto ballerino degli ultimi tempi. L’indiscrezione, come di consueto, arriva dai validi colleghi di TVBlog quindi potete prenderla come fonte attendibile.

Grande Fratello, quando andrà in onda: la decisione di Mediaset

Da sabato 2 dicembre infatti il Grande Fratello conquista anche il sabato sera di Canale 5 per ben 5 settimane (e non più 4 come inizialmente previsto) fino a ridosso delle festività natalizie. Il programma prodotto da Endemol Shine Italy se la dovrà vedere dunque contro le ultime puntate di Ballando con le stelle 2023. Strategia questa anticipata da queste colonne e che ora siamo in grado di confermarvi, con l’aggiunta di sabato 30 dicembre.

GF in onda anche a Capodanno?

Nonostante la collocazione strategica, il Grande Fratello si prenderà una meritata pausa per Capodanno:

Il programma condotto da Alfonso Signorini però ha avuto una piccola “concessione” da parte di Mediaset: non andrà in onda lunedì 1 gennaio 2024. Alfonso Signorini dunque con tutta la sua squadra potrà giustamente concedersi qualche giorno di meritata vacanza tra la fine e l’inizio dell’anno.

Cosa ne pensate?