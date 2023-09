Chi vuoi salvare tra Vittorio, Grecia, Giselda e Rosy? Sono loro i quattro concorrenti del Grande Fratello nominati nel corso della seconda puntata di venerdì 15 settembre 2023. Spetterà adesso al pubblico da casa decidere sul loro destino.

Grande Fratello: chi salvare? Il sondaggio

Quattro concorrenti finiti in nomination: uno tra gli ex tuguriati (Vittorio) ed il resto proveniente dalla Casa. Ieri sera le nomination si sono svolte in due blocchi: i tuguriati si sono nominati tra di loro attraverso nomination palesi, mentre gli altri inquilini hanno avuto accesso al confessionale.

Al termine delle nomination i più votati sono risultati essere proprio Vittorio Menozzi, Grecia Colmenares, Rosy Chin e Giselda Torresan. Alex nel nominare quest’ultima ha ritenuto non possa trovarsi nel suo posto ideale ed ha palesato i timori per il suo post GF.

Come da tradizione potrete esprimere la vostra preferenza sui quattro concorrenti in nomination, votando per chi salvare. Ricordiamo tuttavia che, ai fini della validità del voto è necessario usare i canali ufficiali: sito ufficiale Grande Fratello, app Mediaset Infinity, sms e smart tv.

Grande Fratello: chi vuoi salvare tra Vittorio, Grecia, Giselda e Rosy? Giselda Torresan

Rosy Chin

Grecia Colmenares

Vittorio Menozzi Vota