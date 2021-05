Giulia Stabile pubblica dei video inediti degli ex allievi di Amici 20 e manda in tilt il web

Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20, è molto presente sui social. E così, proprio ieri, cercando qualche video sul suo iPhone, ha pescato alcune clip inedite dentro la casetta ed ha voluto condividerle con la sua fandom.

Giulia Stabile pubblica dei video inediti

Ho ritrovato qualcosina sul telefono di Capodanno, sono 2/3 video nulla di che però magari vi farà un po’ piacere vederli, un bacione e buon cringe.

Queste le parole di Giulia prima di condividere i video dove abbiamo ritrovato anche ex volti di Amici 20 che non hanno conquistato il serale.

Tra questi Evandro Ciaccia, cantante amatissimo dai social eliminato da Tancredi durante una sfida.

Nel video che trovate ad inizio articolo troviamo pure Arianna Gianfelici (canto), Federica La Rocca (Kika, canto), Riccardo Guarnaccia (ballo) e Leonardo Lamacchia.

Amici di Maria, la ventesima edizione

La ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi è andata in onda nella sua fase iniziale a partire dal 14 novembre 2020 fino al 13 marzo 2021. Da sabato 20 marzo con la prima puntata del serale parte la fase serale di questa edizione.

Il programma ha inizio con la formazione della classe, presentata su Canale 5 con lo speciale del 14 novembre 2020. Le strisce quotidiane vanno in onda su Italia 1 a partire dal 16 novembre in fascia preserale dal lunedì al venerdì alle ore 19 e dal 9 dicembre anche su Canale 5 in fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì alle ore 16:10, per la prima volta senza la presenza dei “supporters”, sostituiti dalla voce fuori campo di Maria De Filippi.

Da lunedì 22 febbraio 2021 il programma viene reso disponibile anche sulla piattaforma Prime Video, mentre dal 5 marzo 2021 vengono aggiunti contenuti inediti.

La classe è composta da 17 allievi non suddivisi in squadre, motivo per cui possiedono un’unica divisa celeste (prima della corsa al serale) e dorata (durante la corsa al serale) e vivono insieme in una sola casa. (Fonte Wikipedia)