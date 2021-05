Sangiovanni e Giulia Stabile vivendo nella casetta di Amici 20 hanno, in qualche modo, già provato una sorta di convivenza. In questi giorni il trapper intervistato da FanPage ha raccontato come vanno le cose tra di loro.

Sangiovanni e Giulia Stabile vanno a convivere? Il trapper “frena”

Il nostro rapporto continua. Ci siamo visti, siamo stati insieme e cercheremo comunque di conoscerci anche fuori e di passare del tempo insieme, appena avremo la possibilità. Eravamo abituati a vivere in quella bolla 24 ore su 24 insieme, era una situazione diversa. Ora ci dobbiamo abituare, e come dobbiamo abituarci a tante altre situazione così dobbiamo abituarci a questa, che è diversa.

E per quanto riguarda la convivenza, ha aggiunto:

E’ presto per convivere.

Sangiovanni, secondo il mio punto di vista, ha perfettamente ragione. Dopo un anno insieme nella scuola di Amici 20, la coppia deve anche cominciare a viversi l’esterno guadagnandosi i propri spazi personali.

Sono così giovani e belli che ci sarà tempo per mettere in piedi una convivenza che si rispetti.

perché quando sangiovanni una volta disse “non ci arrivi più ultima” intendeva proprio mai più.💓#amemici20 #sangiulia pic.twitter.com/dZhYTUoUmI — as.faltatemi (@iim_asii) May 30, 2021