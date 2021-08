Giulia Stabile da settembre tornerà in televisione dividendosi tra Amici 21 e Tu si que vales. Intervistata tra le pagine di DiPiù TV, ha svelato cosa prova nel ritornare nella scuola che le ha regalato il successo.

È stata Maria De Filippi. Lì per lì non ci ho capito nulla. Non ci potevo credere. Sono rimasta di sasso, non ho nemmeno fatto i salti di gioia perché non mi sembrava vero che stesse succedendo a me. Naturalmente ho detto subito di sì. In pratica eseguirò le coreografie che poi gli allievi ballerini dovranno imparare. Starò anche vicino a loro, cercherò di mettere la mia recentissima esperienza a disposizione.