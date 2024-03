Giulia Settembrini è la fidanzata di Francesco Gabbani

Giulia Settembrini, la fidanzata di Francesco Gabbani, è una figura riservata ma di grande importanza nella vita e nella carriera dell’artista. Ecco alcuni dettagli sulla sua relazione con il cantante.

Giulia è l’assistente di Francesco Gabbani. Il suo contributo è particolarmente rilevante nel processo creativo, e si dice che sia uno dei motivi del grande successo ottenuto dal cantante negli ultimi 5 anni.

La loro storia d’amore è iniziata intorno al 2020. Nonostante le loro diverse origini (lei di Saronno e lui di Carrara), si sono incontrati a Pizzo Calabro.

Francesco è noto per le sue canzoni di successo, come “Occidentali’s Karma”, che ha vinto il Festival di Sanremo nel 2017.

Giulia ha contribuito alla realizzazione di queste hit, rendendo la loro collaborazione sia sentimentale che professionale.

La relazione tra Francesco Gabbani e Giulia Settembrini è un mix di passione e creatività, e sembra che il loro amore continui a crescere insieme alla carriera musicale dell’artista.

La storia tra Francesco Gabbani e Giulia Settembrini è iniziata intorno al 2020 e, in una recente intervista per Radio Deejay, è stato proprio il cantante ad aggiungere qualche dettaglio in più.

Lei è di Saronno, io di Carrara, ma ci siamo conosciuti a Pizzo Calabro. Lei stava lavorando in ambito registico, ci siamo incontrati ed è il mio grande amore.