Le ex fidanzate di Francesco Monte potrebbero presto ritrovarsi ospiti della stessa trasmissione televisiva. Ed infatti, Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi, secondo le chicche di gossip di Chi Magazine, dovrebbero presenziare nello studio de L’Isola dei Famosi.

Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez ospiti della stessa trasmissione

Con l’annuncio di Ignazio Moser come concorrente dell’Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, in studio si ritroveranno Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi, entrambe ex “gieffine” ma soprattutto ex di Francesco Monte.

Ex gieffine, ex di Francesco Monte ma (soprattutto) felicemente fidanzate con altre due persone, aggiungiamo.

E se Cecilia Rodriguez farà il tifo sfrenato per Ignazio Moser (di cui pare essere particolarmente gelosa), Giulia sarà ospite in studio per dare il suo totale sostegno a mamma Fariba Tehrani attualmente in nomination contro Roberto Ciufoli e Valentina Persia.

Giulia parla di mamma Fariba

Sei una roccia amore mio! Mi manchi da morire e sono tanto orgogliosa di avere una mamma sensibile ma forte come te. Forza #Faribona mia siamo tutti con te.