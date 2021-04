Giulia Salemi, ospite di Domenica Live, ha difeso con le unghie e con i denti la mamma Fariba Tehrani dopo la frase sessista di Awed durante un daytime dell’Isola dei Famosi.

Quello che ho visto sui social, anche se io non amo mai giudicare di pancia, Awed ha fatto un commento poco carino su mia madre e sul fatto del seno. Secondo me all’Isola quando una persona si lava bisogna girarsi. Sicuramente una battuta infelice che poteva evitare. Non voglio fare la bigotta perché mi sto informando e sto cercando di capire perché l’Isola non è come il GF Vip live h24…