Giulia De Lellis ha postato una fotografia mentre il fidanzato Carlo Beretta la bacia in guancia. Lo scatto dopo pochi istanti è diventato virale perché tutti hanno scambiato il rampollo per Francesco Oppini.

Giulia De Lellis bacia Beretta (ma è identico a Francesco Oppini)

In molti hanno anche notato una somiglianza tra Giulia De Lellis e Dayane Mello e così, entrando serenamente su Twitter per spettegolare con gli amici del web, alcuni hanno rischiato grosso (sì, sto parlando di me).

Personalmente mi sembravano proprio Dayane e Oppini e non sapevo se caricarmi la testa o grattarmi l’orologio (giusto per farvi capire lo stato di “allerta” in cui ero entrata).

Altri hanno pensato si potesse trattare anche di Rkomi e di Tommaso Stanzani (quando vi dico che Twitter è il mio posto preferito adesso capite il perché?).

Il gioco dell’estate è questo: Giulia De Lellis sta baciando Carlo Beretta, Francesco Oppini, Rkomi, Tommaso Stanzani o nessuno di questi?

Sono saltata dalla sedia perché, per un attimo, ho scambiato il fidanzato di GDL per Oppini pic.twitter.com/bv7zUenOQ5 — Paola. (@Iperborea_) August 17, 2021

Mi fanno notare che assomiglia anche a Rkomi, ed è vero, aiuto, questa foto come quelle foto in cui ci sono delle figure e ognuno ci vede qualcosa di diverso — Paola. (@Iperborea_) August 17, 2021