Dayane Mello ad un passo dal debutto del suo nuovo progetto (oggi i fan scopriranno di cosa si tratta), nella giornata di ieri è andata a trovare Umberta Gnutti e Mariella Calvesi, mamma e nonna dell’ex fidanzato Carlo Beretta che sta vivendo una storia d’amore con Giulia De Lellis.

Dayane Mello a pranzo con la mamma e la nonna dell’ex Carlo Beretta

Tra Dayane e la signora Umberta è rimasto un rapporto speciale di stima ed affetto ed infatti, proprio la mamma di Carlo ha contribuito (in più di un’occasione) con somme di denaro per far volare sulla Casa del Grande Fratello Vip dei messaggi aerei di sostegno per la modella brasiliana.

Dayane Mello dopo l’incontro a pranzo con la mamma di Carlo ha ricominciato a seguire su Instagram sia lei che l’ex fidanzato.

Carlo Beretta nel frattempo ha raggiunto Giulia De Lellis in vacanza come mostra l’ultimo post Instagram condiviso dall’influencer e conduttrice di Love Island.

Personalmente non ci trovo nulla di strano in questa amicizia ed anzi, la trovo semplicemente una bella dimostrazione di solidarietà tra donne (cosa di cui abbiamo sempre bisogno).