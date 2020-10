Giro d’Italia 2020: calendario tappe, percorso e diretta tv e streaming

Torna il Giro d’Italia 2020 con l’edizione numero 103. Si tratta di un evento eccezionalmente in scena ad ottobre per la prima volta, dopo il rinvio forzato a causa dell’emergenza Coronavirus. Il Giro d’Italia 2020 andrà in scesa dal 3 al 25 ottobre e comprenderà come di consueto 21 tappe, per un totale di 3497.9 chilometri. La prima tappa partirà da Monreale, in Sicilia, per concludersi poi a Milano. Ma scopriamo di seguito dove e come poter seguire in diretta tv e streaming le emozioni del Giro d’Italia 2020.

Giro d’Italia 2020 in diretta tv e streaming

Tutte le tappe del Giro d’Italia 2020 saranno visibili grazie alla diretta tv, in chiaro e gratuitamente garantita dai canali Rai, nello specifico Rai2 e RaiSport e sul canale satellitare Eurosport. Entrambi i canali garantiranno agli appassionati della corsa rosa la telecronaca di ogni tappa nonché ampi pre e post gara con interviste ai protagonisti e commenti a caldo.

Il Giro d’Italia potrà essere seguito anche in diretta streaming sia attraverso la piattaforma gratuita RaiPlay, da pc o dispositivo mobile previa registrazione via social o mail. Live streaming anche tramite EurosportPlayer, a pagamento per i soli abbonati.

Ecco gli orari da tenere a mente: diretta Eurosport 2, canale 211 di Sky, a partire dalle 13.10 e in streaming su Eurosport Player. Live sui canali Rai dalle 12.25 su Raisport Hd con il Villaggio di Partenza e con l’Anteprima Giro, dalle 14 passaggio su Rai2 per il finale di tappa. In streaming su Raiplay.

Le tappe