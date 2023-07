Giovanni Allevi è morto? La risposta – per fortuna – è NO. Il celebre musicista è stato vittima, suo malgrado, di una terribile fake news lanciata da alcune testate online tra cui Milano Today che ha postato un articolo dettagliato in merito.

Giovanni Allevi NON è morto: la fake news di alcune famose testate

Milano Today ha scritto un focus approfondito sull’ipotetica dipartita di Allevi: “E’ morto a Milano Giovanni Allevi. Il noto compositore e pianista aveva 54 anni. Da circa un anno aveva scoperto di avere un tumore, un mieloma multiplo, che colpisce il midollo osseo. Era ricoverato all’Istituto dei Tumori”.

La fake news, ripresa da altri portali, è stata presto smentita dal diretto interessato con un post su Instagram:

Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi, sono sicuramente vivo e non ho mai amato così tanto la vita come ora! A presto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALLEVI Composer & Pianist (@giovanniallevi)