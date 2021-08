Dopo l’operazione per l’endometriosi, Giorgia Soleri ha deciso di prendersi una pausa dai social anche per via delle agghiaccianti e ingiustificate critiche che ha ricevuto da alcuni personaggi del web.

Tra i commenti negativi ricevuti dalla fidanzata di Damiano David dei Maneskin, qualcuno l’ha addirittura definita “una lagna” solamente perchè stava raccontando le sue emozioni dirette dopo il delicatissimo intervento.

Giorgia Soleri, quindi, anche per preservare la sua mente, ha deciso di fermarsi un poco comunicandolo agli estimatori:

Sono immensamente grata dell’affetto, della vicinanza, dell’amore e della comprensione che mi avete dimostrato. Dall’altro lato, però, è un periodo estremamente delicato.

Ho bisogno di concentrarmi su me stessa e sul recupero post operatorio, il mio corpo ha bisogno di attenzioni e di energie, e la mia salute mentale (che, come immaginerete, è messa a dura prova dopo un intervento) deve essere tutelata.

Per questo motivo ho deciso di prendermi una piccola pausa dai social. Non so quanto durerà, probabilmente non più di qualche giorno, ma ne ho bisogno, è un piccolo atto egoistico per salvaguardare la mia persona. Non preoccupatevi per me, il fatto che senta il bisogno di proteggermi è un bel segnale.