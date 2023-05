Ex amatissima corteggiatrice di Uomini e Donne ha rischiato di morire, racconto shock: “Ero in fin di vita” – VIDEO

Ginevra Pisani, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha preoccupato i fan per un grave problema di salute che, per fortuna, è stato scoperto in tempo rivelando la causa.

Ginevra Pisani ha rischiato di morire, racconto shock: cosa le è accaduto

L’ex professoressa de L’Eredità ha raccontato sui social cosa le è accaduto da una quindicina di giorni fa: “I dottori non hanno capito la gravità di quello che mi stava accadendo, io ero al Pronto Soccorso con 17 di bile, avevo un ittero altissimo, ero completamente gialla”.

Ginevra Pisani ha continuato:

Dopo diverse analisi e flebo continuavano dopo 2 giorni a non capire la causa scatenante, hanno fatto anche controlli che non c’entravano niente, ma non avevano i mezzi per comprendere la causa scatenante. Intanto i miei globuli rossi si stavano suicidando, ero sempre più anemica, e i dottori con tutte le analisi che mi facevano non capivano, così ho deciso di cambiare ospedale e sono andata al Sant’Andrea.

Cambiando ospedale, per fortuna, arriva la diagnosi: favismo.

Ecco le altre parole dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne:

È una malattia generica dove un enzima non funziona bene e se assumo determinate sostanze il mio organismo reagisce in questo modo, con anemia e ittero. A quel punto il medico ha detto ‘sei stata fortunata perché sei un paziente giovane ed è andata bene così. Grazie al cielo il mio corpo è stato in grado di reagire. Oggi ne parlo con un sorriso, anche un po’ amaro perché sto meglio e sono in via di guarigione, dovrà fare una terapia ma il peggio è passato. Vi invito a stare attenti, io non sapevo ma è piuttosto comune.

La 24enne ha concluso ironicamente:

E dire che io pensavo facessero bene ‘ste fave.

Il VIDEO con il racconto dettagliato in apertura e chiusura del nostro articolo.