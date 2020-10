Notizia bomba per il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini: Andrea Damante e Ignazio Moser sono pronti ad entrare nella Casa più spiata d’Italia come unico concorrente. L’indiscrezione arriva da Gabriele Parpiglia durante Casa Chi.

C’è stato un tentativo dopo i fratelli Onestini per un colpaccio che potrebbe qualificarsi con la presenza di Andrea Damante e Ignazio Moser come unico concorrente. Qualche telefonata è partita, la voglia è di portare dentro due dei protagonisti più amati e al centro della cronaca rosa. E’ una trattativa difficile.

Gabriele Parpiglia ha svelato anche che Iconize, l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi, ha fatto il provino per il Grande Fratello Vip ma non è stato preso:

Lui ha cercato la popolarità facendo provini per ogni tipo di reality, tra cui questo Grande Fratello Vip, dopo non è stato preso. Tanto che ha rifiutato l’invito che gli abbiamo fatto noi per venire ospite a Casa Chi.