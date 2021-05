Pupo nelle ultime ore ha annunciato il suo passo indietro rispetto al suolo di opinionista al GF Vip 6, anche se secondo Gabriele Parpiglia, durante l’ultima puntata di Casa Chi, sarebbe già stato “mollato” prima (specificando però come questo sia un suo personale pensiero). Adesso, dunque, ci sarebbe un posto libero come opinionista (anche se a quanto pare potrebbero essere due) e la domanda è stata rivolta a Filippo Bisciglia: si vedrebbe in quel ruolo?

GF Vip 6: Filippo Bisciglia opinionista? La sua risposta

Il conduttore della prossima edizione di Temptation Island è prontissimo a conoscere le nuove coppie che metteranno alla prova i rispettivi sentimenti, ma nel frattempo, ospite del format web di Chi Magazine ha svelato se si vedrebbe o meno nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip 6:

Mi conosco e potrei essere molto pericoloso, quindi meglio che non faccia quel ruolo perché non mi trattengo le cose… A parte che studierei e non direi cose a caso viste lì in quel momento. Farei le cose molto bene quindi starei 24 ore su 24 collegato perché è un lavoro… Avrei paura perché mi potrebbero odiare in tanti. Non mi tengo un cecio in bocca, quindi se devo dire una cosa la dico!

Niente da fare, quindi, per Filippo Bisciglia in studio con Alfonso Signorini anche se sarebbe stato bello vederlo in questi panni!