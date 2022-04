Gemma Galgani lascia Uomini e Donne? Spunta l’indiscrezione di un ex protagonista

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne? La dama torinese, dopo numerosi anni di attenzioni e fari puntati, è molto defilata dalle attuali dinamiche che interessano il trono over.

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne?

In queste settimane, le dinamiche di Uomini e Donne si sono concentrate sul ritorno in studio di Riccardo Guarnieri e la conseguente reazione di Ida Platano, la sua ex fidanzata.

Oltre Riccardo e Ida, hanno catturato l’attenzione pure i litigi con protagoniste Tina Cipollari e Pinuccia. Per questo motivo, Gemma appare sempre più defilata e spenta.

In questi giorni qualcosa sembra essere cambiato e la Galgani ha conosciuto un nuovo cavaliere (Giacomo, padre di tre figli con tre matrimoni falliti alle spalle), intenzionato ad approfondire la sua conoscenza.

Parla ex cavaliere

Pierluigi Mercogliano, per un breve periodo, è uscito con Gemma Galgani. Intervistato da Piùdonna, ha ipotizzato che, dopo oltre 10 anni, il percorso in studio potrebbe concludersi tra poco proprio dopo l’ingresso del nuovo corteggiatore:

Ti posso anticipare che con questo uomo probabilmente uscirà dal programma. Non so se lo fa perché lo ama o perché è giunto il momento di lasciare lo show e le serve una buona uscita. Lui si chiama Giacomo e la vuole fuori da Uomini e Donne.