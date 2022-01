Giorgio Manetti torna a pungere Gemma Galgani, la sua ex e dama storica di Uomini e Donne, ancora a caccia del vero amore in tv. Tra le pagine dell’ultimo numero di Nuovo Tv, l’imprenditore ironizza sulla donna definendo ormai la sua partecipazione nel dating show di Canale 5 esilarante.

L’ex cavaliere è certo che anche nei prossimi mesi Gemma non riuscirà a trovare l’uomo giusto per lei e rifila una frecciatina anche al programma che lo ha accolto, Uomini e Donne, al punto da commentare:

Secondo Giorgio la soluzione per Gemma sarebbe quella di cambiare programma:

Dopo 12 anni, per lei il programma non è più Uomini e Donne, pare Avanti un altro!, anzi per rimanere in tema di show, Gemma in questo momento è a Caduta Libera, in attesa di partecipare a Tu si que vales per capire quale sia il suo talento.