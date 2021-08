Francesco Sole e Giulia Provvedi sono una nuova coppia? Tra i due potrebbe esserci seriamente del tenero così come documentano gli ultimi movimenti social.

Giulia Provvedi proprio ieri si trovava a Trieste e poi è andata in barca con alcuni amici e, tra questi, c’era anche l’esperto in poesie 2.0 Francesco Sole.

Successivamente l’influencer ha postato alcuni scatti che lo ritraggono proprio in compagnia della cantante de Le Donatella, scrivendo:

Cosa bolle in pentola?

Secondo le colleghe di Isa&Chia, in un primo momento Francesco avrebbe anche confermato la relazione con Giulia per poi cancellare il commento.

Francesco Sole la scorsa estate ha concluso (nemmeno troppo bene) la sua relazione con l’ex tronista Giulia Cavaglià mentre Giulia Provvedi, a maggio 2020, dopo alcuni tira e molla si è ufficialmente lasciata con il portiere di calcio Pierluigi Gollini.

Voi come li trovate? Io li vedo bene insieme!

Anche i grandi eroi fanno degli sbagli… – aveva spiegato Giulia Cavaglià in diretta su RTL svelando i motivi della rottura con Francesco Sole – È stata una storia molto importante per me, non posso dire il contrario, Siamo stati un anno insieme ma un anno di convivenza, poi ci siamo resi conto entrambi che c’erano troppe cose tra noi che non andavano.

Avevamo visioni differenti di quelle che per noi erano le cose importanti. Per me c’erano delle esigenze che per lui non c’erano e viceversa. Io le ho palesate e lui, semplicemente, non si è fatto più sentire.

o gli ho mandato questo messaggio di 17 punti, punto per punto per dirgli le cose che mi davano fastidio e non ho mai ricevuto una risposta.