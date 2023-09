Francesca Tocca è la moglie di Raimondo Todaro, ex volto di Ballando con le Stelle ed attuale ballerino del talent Amici di Maria De Filippi. Nata a Catania il 24 luglio 1989, ha dedicato tutta la sua vita al mondo della danza tanto da diventare una ballerina professionista.

Francesca Tocca, tutto sulla moglie di Raimondo Todaro: chi è

Grazie alla sua partecipazione al talent Amici di Maria De Filippi, in qualità di ballerina professionista, Francesca Tocca è diventata nota al grande pubblico, venendo apprezzata per il suo talento. In alcune circostanze ha anche valutato la bravura degli allievi del talent.

Proprio ad Amici però, Francesca Tocca ha fatto parlare di sé per via di una liason con un giovane allievo della Scuola, il ballerino Valentin Alexandru Dumitru. Una storia di breve durata ma che ha portato ad una crisi e conseguente battuta di arresto del matrimonio con Raimondo Todaro.

I due, genitori della piccola Jasmine, si sono sposati nel 2014 ma sei anni dopo, nel giugno 2020, proprio Todaro annunciò la fine della loro relazione con un post social. L’ex coppia continuò a mantenere un ottimo rapporto per il bene della loro bambina.

Nel 2021, tuttavia, la coppia si ricompone proprio ad Amici, ma appena due anni dopo qualcosa sembra essere nuovamente cambiato, con le voci di una nuova crisi in corso, più o meno smentita da alcuni movimenti social (un cuore di lei sotto ad un post di Raimondo).

Nei mesi scorsi Francesca Tocca si era ritrovata a dover smentire un altro gossip relativo alla sua presunta seconda gravidanza:

Prima ero in crisi… Ora sono incinta… Giornalisti e gossippari vari fate pace con il cervello che c’è il rischio che iniziate a diventare poco credibili. Smentisco tutto ovviamente.