Floriana Secondi è un fiume in piena. Nell’intervista con Barbara d’Urso a Domenica Live, l’ex concorrente del Grande Fratello parla di troppe cose insieme, in preda all’ansia. Un ipotetico ex fidanzato, l’avrebbe minacciata: “Sono dieci anni che subisco questa situazione. C’è un ragazzo che pubblica delle foto di dieci anni fa che io non ho mai autorizzato. Erano delle foto dove ironizzavamo”, esordisce.

Floriana Secondi: “Ricattata da un ragazzo per smentire la sua omosessualità!”

Floriana Secondi afferma di essere stata ricattata:

C’è di mezzo una casa… Lui viene da me in una manifestazione e sosteneva di essere l’ex fidanzato di Valeria Marini. Disse che mi poteva favorire. Lui mi portò in Calabria dove mi prometteva dei rimborsi spese mai dati. Arrivai da lui per avere i soldi e mi fece fotografare di nascosto dai paparazzi. Lui mi ricattava sulla mia casa, la casa che poi ho perso. Mi aveva fatto conoscere delle persone potenti, dovevo fare queste foto per smentire la sua omosessualità.

Il racconto di Floriana è molto confuso e carico di ansia:

Abbiamo dovuto fare il servizio fotografico per fare intendere che fossimo fidanzati. Il fotografo non c’entra niente, mi ha ricattato il soggetto non il fotografo. Qual è il ricatto? Lui ha messo queste foto su OnlyFans, applicazione per far crescere i follower. Quando apri questa app non c’è nulla di me ma un porn* suo.

Barbara d’Urso legge la replica di questa persona:

Floriana ha parlato di un finto ex fidanzato che la ricattava. La storia tra me e lei è durata circa 4 anni. Una storia fatta di passione e amore, abbiamo vissuto bellissimi momenti… è stata in Calabria, ha conosciuto la mia famiglia.

“Rischio la vita”, le confessioni choc

Da questo momento Floriana Secondi “impazzisce” e “parla” con il diretto interessato:

Non nominare mio figlio, la tua stronz*ta mi ha rovinata. Mio figlio è vittima di bullismo. Io quando lui dice che io ero fidanzata con lui, stavo con un altro… lui ha dietro delle persone potenti. Io ho perso un figlio di 4 mesi, lui dice che era suo… io l’ho denunciato. Quando aspettavo il bambino è stato un lutto bruttissimo. Lui mi fece paparazzare dentro l’ospedale, usando questa cosa. Se ti permetti ancora di darmi fastidio racconto veramente tutto e tutte le persone che hai dietro, rischio la vita perché ha dietro delle persone molto potenti. Lui gira con le luci blu dentro la macchina ma non è poliziotto.

Poi “supplica” Barbara d’Urso di non dargli diritto di replica:

Non puoi dare adito a questa gente, dimmi che non lo fai replicare da te… non ti faccio i ricatti, ti voglio bene ma se lui viene qua io faccio casino… il mondo è pieno di chiacchieroni. Mi deve lasciare in pace, cosa vuole ‘sto soggetto? Io sono stata per 15 anni con il padre di mio figlio e non c’è nessuna foto di lui. Io torno pure con la denuncia. Lo so che sei dalla mia parte ma non farlo replicare.

Vi prego, alzi la mano chi ha capito qualcosa…