Chi è il fidanzato di Cristiano Malgioglio? Tutte le curiosità

Questa volta è vero: Cristiano Malgioglio ha preso casa (in affitto) a Istanbul. Si tratta di un appartamento dipinto d’azzurro con vista sul Bosforo. Qui lo aspetta il fidanzato Furkan, cugino del suo ex. Il cantautore, che sta ottenendo un successo pazzesco come giurato di Amici, fa sempre avanti e indietro dall’Italia: praticamente un pendolare dell’amore.