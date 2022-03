Fedez, come sta? “Operato al San Raffaele”: è giallo sulla malattia

C’è massimo sulle condizioni di salute di Fedez, sparito dai social da oltre 24 ore dopo aver annunciato lunedì sera di stare per affrontare una giornata – quella di martedì – particolarmente importante e, si suppone, delicata. Nessuno è imbattibile. Fedez lo ha dimostrato con le sue lacrime, i suoi silenzi e la paura, tutta la paura, che è trapelata dai suoi occhi gonfi.

Fedez e la malattia, le ultime novità

Ma dunque cosa lo ha atteso nella giornata di ieri, martedì 22 marzo? Fedez non lo ha specificato, ma tra le colonne di Libero (che lo accenna già in prima pagina), si legge oggi:

Stando a quanto risulta a Libero, il rapper è stato operato al San Raffaele. Per cosa, però, ancora non si sa, come non è chiaro l’esito dell’intervento. Fedez non ha infatti svelato quale fosse la malattia.

Lo stesso cantante aveva detto di non essere ancora pronto a parlarne ma dal tono del post e dalle lacrime sembrerebbe essere una cosa grave.

In merito alla possibile malattia, come scrive ancora il quotidiano, i fan avevano ipotizzato ad un cancro, un brutto male che come spiegato da Fedez “per fortuna è stato preso in tempo”. Ma c’è anche chi ricorda le dichiarazioni del rapper del 2019 da Peter Gomez quando svelò di aver scoperto di avere la demielinizzazione a livello cerebrale. Ma al momento si tratta solo di ipotesi.

Noi, dal nostro piccolo, ci auguriamo possa presto guarire, attendendo con ansia il suo ritorno social, insieme alla moglie ed ai loro bambini.