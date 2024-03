“Fedez torna a ballare da solo”: addio del team ‘anti crisi’ che ha gestito la rottura con Chiara Ferragni

Fedez torna a ballare da solo, a quanto pare in tutti i sensi. Dopo la crisi con Chiara Ferragni e la fine dell’esperienza con Muschio Selvaggio, il rapper termina anche la sua collaborazione con le agenzie di comunicazione Comin & Partners e Po.Co. Studio. Si tratta del team anti crisi al quale Fedez si era rivolto per la gestione della rottura con Chiara Ferragni e della questione legata a Muschio Selvaggio.

Fedez, addio al team anti crisi che ha gestito la rottura con Chiara Ferragni

Ad annunciare la fine della collaborazione è stata la stessa agenzia Comin in una nota ufficiale ripresa da Fanpage e nella quale si legge: “Fedez torna a ballare da solo”. L’agenzia fa sapere che è “terminata la consulenza di comunicazione”, che sarebbe stata “legata alle prime fasi della crisi con Chiara Ferragni”.

Il contratto, dunque, “si avvia alla conclusione”. Comin specifica inoltre che “l’attività di supporto più complessa, legata alle prime fasi della gestione della crisi personale con Chiara Ferragni si è esaurita e come previsto e di comune accordo Fedez torna ad avvalersi dello staff che lo segue abitualmente”.

E Chiara Ferragni, come ha gestito la sua crisi personale (di cui ha deciso di parlarne apertamente in un video social che trovate in apertura)? Lei era stata la prima a rivolgersi a un team di esperti per la gestione della crisi iniziata con l’esplosione del “caso Pandoro”. Nell’intervista al Corriere aveva annunciato di essersi affidata ad un gruppo di esperti.