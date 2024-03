Chiara Ferragni piange sui social dopo la rottura con Fedez: “Non è giusto fingere che sia felice”

La rottura tra Chiara Ferragni e Fedez non è più un mistero e l’influencer non ha più voglia di fingere. Per questo motivo, dopo il suo ritorno in Italia, Chiara ha deciso di aprirsi in maniera onesta sui social, senza nascondere le lacrime e soprattutto parlando dell’attuale e doloroso momento privato che sta vivendo.

Chiara Ferragni in lacrime sui social

Dopo aver svelato di non essere sua la crisi con il marito Fedez, Chiara Ferragni, in lacrime, si è sfogata sui social parlando apertamente ai suoi follower. Non ha mai citato Fedez né la questione Pandoro gate, ma ha ammesso di stare vivendo un periodo estremamente difficile (il video in apertura):

“È un periodo doloroso privatamente, di cui cerco di non parlare più di tanto”. Così ha esordito la Ferragni nel video postato nelle sue Instagram Stories nella serata di oggi, dopo aver precedentemente parlato dell’emozione provata nel rivedere i suoi figli, di ritorno in Italia dopo il viaggio di lavoro a New York. Ecco le sue parole:

È un periodo doloroso privatamente, di cui cerco di non parlare più di tanto, però è pesante. Quindi capitemi se ogni tanto pubblico meno, se ogni tanto sono più nei miei pensieri. Faccio quel che posso, faccio sempre quel che posso. A volte sono più in up e altre più in down e penso sia giusto farvi vedere questa parte.

