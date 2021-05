E’ passato un mese e mezzo dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip, la numero 6 che ha incoronato trionfatore indiscusso Tommaso Zorzi, ma già è attiva la macchina della nuova edizione del reality che potrebbe vedere al suo interno nomi di primo livello.

Anche Katia Ricciarelli verso il Grande Fratello Vip?

Tra le ultime indiscrezioni diffuse sui social e riprese anche dagli amici di Biccy.it, segnaliamo un “corteggiamento” speciale da parte della produzione, che potrebbe aver messo gli occhi su una celebre cantante lirica (e non solo): Katia Ricciarelli.

L’ex moglie di Pippo Baudo, spesso ospite di numerose trasmissioni tv in qualità di opinionista, in passato ha già preso parte ad un reality. Era il 2006 quando entrò a far parte del cast de La Fattoria, indimenticabile programma condotto da Barbara d’Urso.

Nel suo curriculum poi, ci sono partecipazioni anche a diverse fiction di successo, come l’amatissima Don Matteo ma anche Carabinieri, e di recente ha preso parte anche a Il Cantante Mascherato, lo show di Rai1 con Milly Carlucci.

La Ricciarelli potrebbe ora accettare la presunta proposta avanzata da Alfonso Signorini e dai suoi autori? Ancora qualche mese e potremo conoscere la nuova rosa dei partecipanti al reality più spiato d’Italia, pronti a varcare la fatidica porta rossa. Per il momento, spazio a indiscrezioni e autocandidature!

Intanto la pagina Instagram Reality News ha anche svelato un altro dettaglio, oltre al nome di Katia Ricciarelli, preso in considerazione dalla produzione, ce ne sarebbero altri:

Il secondo nome corrisponde invece alla figlia di un famosissimo personaggio pubblico! Chi sarà? Tra gli altri nomi ci potrebbe essere Loredana Lecciso, che però ha più volte declinato l’invito della produzione, la terza sarà per lei la volta giusta? Un altro volto che hanno adocchiato gli autori é invece quello di Raffaella Fico.