Ieri, tra le pagine del settimanale Chi Magazine, è uscito un articolo a firma di Gabriele Parpiglia che sarebbe una fake news, almeno secondo i diretti interessati. Marta Delogu e Eros Ramazzotti non stanno insieme e la giovane attrice smentisce il giornalista direttamente su Instagram.

Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni: FAKE NEWS. Mi meraviglio di tutte le persone che credono a questo tipo di Gossip, mi dispiace per le vostre chiacchiere ma si tratta solo di una vera amicizia.

Oltretutto non mi capacito della cattiveria di certe persone riguardo la notizia, mi colpisce in particolare modo che la maggior parte dei commenti sia da parte di donne.