Teresanna Pugliese, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha raccontato la sua brutta disavventura: è stata derubata mentre si trovava a Milano.

Teresanna, a Milano per lavoro, è stata derubata rimanendo con un palmo di naso: “Una cosa del genere non mi era mai capitata, quindi ho dovuto anche gestire delle emozioni nuove e inaspettate soprattutto. Lo shock c’è stato proprio perché non riuscivo a gestire la dinamica”.

La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha proseguito:

Mi alzo con il panico ovviamente, l’ansia, l’agitazione. Tra una disperazione e un’altra, impanicata, la prima cosa che faccio ovviamente è bloccare le carte, le persone che erano lì nei pressi del ristorante cercano di tendermi un aiuto anche psicologico e morale. Chiamano subito i carabinieri, facciamo la prima denuncia telefonicamente, ma le persone che erano lì ed escono anche dal locale anche loro incredule. Questo si chiama furto con destrezza.

Teresanna Pugliese ha cercato di recarsi alla caserma più vicina per denunciare l’accaduto:

Busso e non mi fanno entrare perché c’era troppa gente. Mi hanno detto di ritornare. ‘Torni più tardi’. E io ‘come scusi? Mi hanno appena rubato la mia borsa, con i documenti, io devo fare una denuncia immediatamente e poi devo rientrare nella mia città.

Poi, dopo essere riuscita a denunciare, ha precisato:

I carabinieri mi dicono ‘sì signora potremmo anche risalire, ma se la persona non è già schedata noi non possiamo far niente, perché è una persona qualunque, noi non la conosciamo, come la troviamo? Come la prendiamo? Se è già schedata, se la conosciamo allora sì. Quindi io mi sono messa a pensare, quindi io domani mattina scendo, vado a rubare, non sono schedata, nessuno mi fa niente. Perché praticamente questo Paese non è terra di nessuno.